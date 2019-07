Une dérogation demandée pour la vente de punch des associations

Demande de dérogation pour le punch

Après la Martinique, la Guyane et la Guadeloupe, pourquoi pas Saint-Pierre et Miquelon ?Dans ces départements français, une dérogation permet la vente d'alcool forts, de catégorie 4, lors de certaines manifestations.Lundi 22 juillet 2019, des associations de Saint-Pierre et Miquelon ont sollicité Annick Girardin, ministre des Outremer pour obtenir ce même traitement dans l'archipel.Mercredi 17 juillet 2019, un président de club a dû répondre à la gendarmerie après avoir vendu du punch lors de la fête nationale.Il faudra attendre que le dossier soit discuté par les plus hautes instances pour savoir si la coutune insulaire bénéficiera d'une certaine tolérance.Les associations vivent en grande partie des rentrées d'argent liées à ces ventes.Reportage Bianca Careto, Enzo Giugliano