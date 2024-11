Des cartes postales pour faire voyager les résidents de l'unité de soins longue durée de l'hôpital de Saint-Pierre

Rompre l'isolement, apporter du réconfort et de la joie, faire connaître Saint-Pierre et Miquelon et inviter les aînés de l'unité de soins de longue durée du centre hospitalier François-Dunan à communiquer avec l'extérieur par le biais de cartes postales... C'est le projet auquel participent depuis quelques mois l'animatrice et les résidents de l'établissement.

Il y a deux ans, Stéphanie originaire de Nice fondait un site qui allait faire le tour du monde ou presque. Son nom : Les Cartes Joviales. À ses débuts, elle était loin de se douter que cette initiative allait prendre de l'ampleur.

L’idée est toute simple : envoyer des cartes postales dans des établissements d'hébergement pour personnes âgées dépendantes, des unités de soins longue durée, des maisons de retraite ou encore à des personnes âgées ou plus jeunes, isolées ou hospitalisées.

Après avoir beaucoup fréquenté les établissements de personnes âgées et lors de ses nombreux voyages professionnels, Stéphanie correspondait avec sa grand-mère par cartes postales et c'est là qu'elle "a vu la joie, les émotions que cela lui procurait". Leurs cartes relataient des voyages, des colonies de vacances, l'enfance...

On a tous une histoire de grand-mère ou de grand-père à raconter. Et j'ai remarqué qu'il y a des personnes qui ne parlaient jamais mais grâce à ces cartes postales, ils communiquaient de nouveau et cela entraînait de nombreuses discussions. Stéphanie, fondatrice des "Cartes Joviales"

Comme le souligne Stéphanie, "c'est un outil simple et c'est venu comme ça. De fil en aiguille, je me suis dit on va essayer et comme j'ai beaucoup d'ambition, mon rêve c'était de créer des avalanches de cartes postales dans les Ehpad".

Tisser des liens et apporter de la joie aux personnes les plus isolées

À ce jour, ce sont environ 200 établissements qui participent de façon ponctuelle ou à l'année au projet lancé par Les Cartes Joviales en 2022. Des structures situées dans toutes les régions de l'Hexagone, en Belgique mais aussi à La Réunion et à Saint-Pierre et Miquelon.

En surfant sur les réseaux sociaux, j'ai remarqué un groupe qui demandait si des personnes étaient intéressées pour prendre contact avec des gens des EHPAD et de la maison de retraites. J'ai donc contacté ces gens et communiqué avec "Les cartes joviales" sur leur page Facebook. Marina Champdoizeau, animatrice à l'USLD du centre hospitalier François-Dunan

À ce jour, les résidents de l'USLD de l'archipel ont déjà reçu une cinquantaine de cartes postales.

Comme l'explique Marina Champdoizeau, " quand on leur lit les cartes, cela leur donne du baume au cœur. Quand on leur montre ce que l'on a reçu et qu'on les accroche au mur, les familles elles aussi peuvent voir ces cartes".

Quelques-unes des cartes postales reçues à l'USLD du centre hospitalier François Dunan. • ©MARIE-PAULE VIDAL

Des cartes postales pour voyager et découvrir de nouveaux horizons

Ce projet, c'est donc un moment de partage entre les établissements où sont envoyées les fameuses cartes. L'objectif, c'est aussi de faire voyager les personnes âgées dans d'autres régions de France, de rompre l'isolement et de redonner le sourire aux enfants comme aux adultes.

Et cela passe par cette petite attention qui au final prend une dimension plus humaine car selon Marina Champdoizeau, " il y a des gens qui ont toujours une grande passion pour l'écriture. Internet c'est bien, c'est plus rapide, mais il n'y a plus de contact et il y a des gens qui n'ont plus de famille. Du coup ils sont contents quand on leur écrit un mot et qu'on expose les cartes qu'ils reçoivent et ce pour le plaisir des familles également".

Le fait que l'USLD de Saint-Pierre et Miquelon participe, je trouve que cela renforce encore plus l'idée du voyage, de la distance. Pour nous, c'est génial d'avoir des personnes de l'archipel. Stéphanie D, fondatrice des "Cartes Joviales".

À ce jour, il est difficile de comptabiliser le nombre de cartes postales avec certitude mais le collectif estime que cela représente entre 1 000 et 1 500 cartes envoyées chaque mois.

Des cartes postales que l'on retrouve sur la page Les cartes Joviales. Un collectif qui partage aussi beaucoup de commentaires pour partager leur expérience. • ©MARINA CHAMPDOIZEAU

Les périodes les plus actives sont durant les fêtes de fin d'année et pendant le mois d'août. Il regroupe 1 000 expéditeurs et regroupe sur sa page Facebook entre 1 600 et 1 700 membres.

Ils sont une centaine de membres par semaine passifs ou actifs, difficile encore de le dire, à s'intéresser à ce collectif. Car il s'agit bien d'un collectif et non d'une association avec un bureau et un président.

En créant ce collectif, j'ai voulu que ce soit vraiment une communauté autonome avec des personnes que l'on appelle "les joyeux expéditeurs". Des gens comme vous et moi qui ont envie d'envoyer des cartes postales quand ils le souhaitent. Il n'y a aucun engagement. Stéphanie, fondatrice des Cartes Joviales

Il n'y a pas d'âge pour s'investir

Et les "Joyeux expéditeurs" , qui sont plus de 500, sont âgés de 4 à...104 ans !

Et à l'approche des fêtes de fin d'année, tous vont pouvoir sortir leur plus belle plume et écrire leur plus beau message. D'ailleurs, Les Cartes Joviales viennent de publier un message sur leur page Facebook pour inviter les gens pour leur opération spécial Noël.

Avec les fêtes de fin d'année qui approchent, l'heure est à l'écriture de cartes postales à l'USLD du centre hospitalier François Dunan. • ©MARIE-PAULE VIDAL

Et justement, à l'USLD de Saint-Pierre et Miquelon, on s'y prépare. Marina Champdoizeau a même lancé un appel à la population locale pour qu'elle offre aux patients de la structure des cartes de Noël, de vœux ou de paysages de Saint-Pierre et Miquelon.

Comme le mentionne l'animatrice, "nous les enverrons à ceux qui ont pris le temps de nous écrire ainsi qu'à des connaissances qui habitent dans des maisons de retraite, dans les hôpitaux ou en unités de soins longue durée".

La solidarité a été très très forte. J'ai récupéré pas mal de cartes et on va maintenant se mettre à écrire un mot. Marina Chamdpoizeau, animatrice en USLD

Parmi les résidents de l'unité de soins longue durée, Joël. Pour lui, ce projet est une bonne idée. Et ce lundi 25 novembre, il a décidé d'écrire une carte pour les fêtes de Noël.

J'écris à Rennes où j ai passé quelques mois. Un mot sur la météo, les températures que l'on a et je leur raconte que nous n'avions pas la chaleur du Sahara mais plutôt celles du pôle nord. Joël, patient de l'USLD

L'appel est donc lancé auprès de futurs Joyeux Expéditeurs pour envoyer des cartes postales dans les Ehpad et les établissements recevant un public fragilisé. Une initiative intitulée : Cette année, le père Noël, c'est nous ! Les écoles et les établissements de santé sont aussi invités au voyage.