"Des femmes, des hommes, une terre" de Jean-Christophe L’Espagnol : un "patrimoine photographique" de l’archipel

Partager :

Le nouvel ouvrage du photographe sera disponible dès mercredi 6 décembre dans l’archipel. Des portraits de pêcheurs, d’anciens combattants ou encore d’habitants… À travers les 250 pages en couleurs et en noir et blanc, Jean-Christophe L’Espagnol retrace des scènes de vie et met en avant les paysages de Saint-Pierre-et-Miquelon.

Céline Latchimy-Irissin avec Calypso Vanier •

Le photographe local a consacré deux années pour réaliser ce projet qui lui tenait à cœur. "Au bout d’un moment, on se dit qu’il est peut-être temps de protéger le patrimoine photographique sur un support papier". Ce patrimoine "s’est accumulé pendant une vingtaine d’années. Un jour, on se dit qu’il faut peut-être montrer aux gens leurs histoires" ajoute Jean-Christophe L’Espagnol. À lire aussi : La famille Monier, des morutiers bordelais venus faire affaire à Saint-Pierre et Miquelon Un livre pour rendre hommage Dans "Des femmes, des hommes, une terre" qui s’apparente à un véritable témoignage de vie, le Saint-Pierrais met en avant des moments simples et des personnes "qui, dans l’anonymat, ont tenu une place importante au sein de notre petite communauté insulaire. J’ai aussi figé notre caillou par tous les temps. (…) La deuxième partie ce sont des portraits. Par exemple, j’ai Monsieur Joseph Cormier qui est en train de peindre sa fenêtre. C’est quelqu’un qui est très discret mais c’est un ancien gardien de phare. Il y a d’autres images comme la fête des marins". Il y a beaucoup de gens qui ont disparu mais c’est aussi pour leur rendre hommage. Jean-Christophe L’Espagnol, photographe Des portraits et des textes Pour alimenter son second livre (le premier, "Saint-Pierre et l'Île-Marins, par tous les temps", a été édité en 2012), Jean-Christophe L’Espagnol a ainsi puisé dans son riche fonds photographique mais a également demandé à différents auteurs de l’archipel de contribuer à ce travail en écrivant des textes. À lire aussi : L'épopée de la famille Clément, armateurs à Saint-Pierre et Miquelon "J’ai parlé du projet à Henri Lafitte, Clémence Tisserand, Noémie Lenormand et Alexandra Hernandez. Je ne voulais pas qu’ils voient les photographies pour qu’ils ne s’y attachent pas. On va dire qu’ils ont écrit les textes à l’aveugle. C’est un super résultat car aucun texte ne se ressemble et ne parle de la même chose" se réjouit-il. Je voulais remercier les gens qui s’y sont prêtés au jeu devant mon appareil photo car ce n’est pas évident de se faire photographier. Jean-Christophe L’Espagnol, photographe

Partager :