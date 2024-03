Des infirmiers sapeurs-pompiers pour la commune de Miquelon-Langlade

D’ici à l’été 2024, quatre infirmiers sapeurs-pompiers (ISP) devraient être en mesure d’intervenir avec les services incendies de la commune de Miquelon-Langlade. Un dispositif nouveau pour le territoire et chapeauté par la préfecture afin de permettre d’agir en urgence en zone quasi inaccessible.

Pointe Plate, février 2022. Souvenez-vous, un homme se blesse lors d’une partie de chasse du côté de Langlade. La météo est mauvaise ce jour-là. Les secours sont rapidement prévenus, il est alors 11 heures du matin.

Ce n’est finalement que quatorze heures plus tard, à une heure du matin le jour suivant, que l’homme est pris en charge puis évacué par hélicoptère grâce à l’intervention des secours canadiens.

C’est pour éviter ce type de situation que le service secours et incendie de Miquelon-Langlade, le Centre Hospitalier François Dunan et la préfecture de l’archipel se préparent depuis trois ans à la mise en place du dispositif PISU - Protocoles Infirmiers de Soins d’Urgence.

Les infirmiers sapeurs-pompiers de Miquelon-Langlade devront être en mesure de répondre à 17 dispositifs pensés et rédigés par un médecin urgentiste en fonction des risques et moyens locaux, le tout pour intervenir sur un territoire de 205 km2. Le 23 mars 2024, c’est le troisième scénario qui est retenu pour un exercice de secours dans le Cap de Miquelon.

Une formation dense

Cours théorique et simulations pratiques sont complémentaires dans la mise en place de ces PISU. Tous les infirmiers souhaitant devenir ISP (infirmiers sapeurs-pompiers) et obtenir l’habilitation à appliquer les protocoles infirmiers de soins d’urgences sont soumis à plusieurs exigences.

Ils doivent bien sûr être diplômés d’État, avoir déjà une certaine expérience, puis passer les formations de secourisme PSE1 et PSE2. Ils reçoivent ensuite une formation théorique et pratique pour maîtriser les différents protocoles ou scénarios d’intervention avant de passer enfin un examen. Ce dernier doit être renouvelé chaque année afin d’assurer une maîtrise permanente des compétences.

Ce sont avant tout des infirmiers qui se portent volontaires pour devenir ISP. Christophe Lanièce, médecin-urgentiste.

En complément de ce parcours obligatoire, d’autres ateliers peuvent être proposés aux infirmiers sapeurs-pompiers comme celui d’échoscopie. Cet examen permet par exemple de détecter des hémorragies internes ou encore de diagnostiquer l’origine d’un choc en réalisant une échographie.

Atelier échoscopie au dispensaire de Miquelon. • ©SPM la 1ère

Grâce à ces compétences ainsi qu’à celle des sapeurs-pompiers, l’équipe déployée sur un accident peut agir médicalement dans des zones reculées de Miquelon et de Langlade et vient ainsi renforcer la capacité d’intervention des secours et de l’unique médecin permanent en poste dans la commune.

Un dispositif opérationnel à l’été 2024

C’est au poste de secours du Gouvernement à Langlade que ce dispositif devrait être inauguré. Quatre infirmiers sapeurs-pompiers devraient se relayer pour assurer une astreinte sur place durant l'été.

Le poste de secours de Langlade ouvert en permanence pendant l'été. • ©SPMla1ère

Une fois la saison estivale terminée, le dispositif a vocation à se poursuivre à l’année depuis Miquelon. Tous les feux sont donc pratiquement au vert. Des moyens financiers sont attendus pour l’achat des derniers équipements.

Pour ce qui est de l’accès aux médicaments, un accord entre le Centre Hospitalier François Dunan et la caserne municipale de Miquelon-Langlade est en cours de finalisation.