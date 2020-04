Un dispositif pour lutter contre l'isolement pendant le confinement à Saint-Pierre et Miquelon

Les institutions de l'archipel se mobilisent pour aider les personnes fragiles, et inciter les associations et les particuliers à s'engager dans diverses actions solidaires.

"ça peut être aussi bien avoir besoin de quelqu'un pour aller récupérer des médicaments à la pharmacie ou être un peu perdu, ne pas savoir comment s'organiser pour faire les courses", Karine Claireaux, maire de Saint-Pierre

Un appel aux bonnes volontés

Les numéros à retenir Je suis en détresse... Enfance en danger : 05.08.41.01.68 ou 119

Aide psychologique : 05.08.41.10.36

Personne âgée maltraitée : 39 77

Violences conjugales : 05.08.41.39.19 ou 39 19

Je veux aider : Soutien scolaire : 05.08.41.04.60

Aide à la personne : 975.jeveuxaider@dcstep.gouv.fr

Besoin d'un service? Saint-Pierre : 05.08.55.47.56 ou 05.08.55.67.66

Le confinement n'est pas une période facile. Les autorités de Saint-Pierre et Miquelon en ont bien conscience et c'est la raison pour laquelle elles ont décidé de mettre en place un dispositif permettant de répondre aux besoins de tous.Une aide et un soutien sont proposés aux victimes de violences et aux personnes en détresse psychologique. Les municipalités de Saint-Pierre et de Miquelon-Langlade sont en première ligne, à l'image du Centre communal d'action sociale de Saint-Pierre.Autre objectif de ce dispositif : créer du lien social. La DCSTEP lance un appel aux associations et aux particuliers qui auraient des idées allant dans ce sens. Une pièce de théâtre a par exemple été initiée à distance.Le Club Lions Doyens a de son côté lancé un projet de prêt de tablettes numériques.Le reportage de Martine Briand et Inès Pons-Teixeira :