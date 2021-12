Des parents de Saint-Pierre plaident pour la création d'une structure d'accueil pour les enfants âgés de 9 à 11 ans

Deux représentantes des parents signataires de la pétition ont profité de la permanence des élus de Saint-Pierre ce mardi 7 décembre pour remettre au maire un courrier avec leurs doléances. Ils souhaitent que les jeunes scolaires puissent bénéficier d'un lieu d'accueil extra-scolaire.

Marie-Paule Vidal •

Mise en place d'une structure d'accueil pour les 9-11 ans les mercredis après-midi et durant les vacances scolaires. Possibilité de mettre leurs enfants en garderie après le CE1 dans les écoles primaires, voilà ce que réclament les parents, une soixantaine, dans leur courrier remis au maire de Saint-Pierre.

Yannick Cambray a pris connaissance de la pétition et du problème très rapidement. Il a promis d'étudier la question.

Pour Marion Letournel, la porte-parole des parents, "si aucune réponse concrète n'a été faite ce mardi soir, il serait souhaitable que des solutions arrivent rapidement car ce problème ne peut absolument pas durer".

Les parents signataires de la pétition demandent donc une structure d'accueil pour que les 9 ans et plus ne soient plus livrés à eux même. Il en va de leur sécurité.

Aujourd'hui c'est quelque chose qui nous semble, à nous les parents, une priorité . On a peut être ici perdu le sens des priorités et il est grand temps qu'on s'occupe de nos enfants. Marion Letournel, porte-parole des enfants

Ces mêmes parents d'élèves souhaitent également rencontrer les élus de la collectivité territoriale à ce sujet.

Marion Letournel était interrogée par Claire Arrossaména.