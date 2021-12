Nouveau record au centre de promesses de dons du Téléthon à Saint-Pierre et Miquelon

Saint-Pierre et Miquelon reste en pole position du classement national de la générosité par habitant en terme de promesses de dons au Téléthon. C'est un record . Mais ce n'est pas fini puisque la majorité des défis ont été reportés au 14 et 15 janvier 2022 en raison de la crise sanitaire actuelle.

73 622 019 euros, c'est le montant total inscrit sur le compteur de l'AFM-Téléthon cette année. Dans l'archipel, la population aura encore une fois prouvé sa générosité avec un montant de plus de 31605 euros en promesses de dons les 3 et 4 décembre dernier. Mais cette somme n'est pas définitive puisque des défis de force T seront au programme les 14 et 15 janvier 2022. En effet, en raison des cas de covid-19 recensés dans l'archipel depuis le 13 novembre dernier, plusieurs évènements ont dû être reportés ou annulés.

Des défis ont tout de même étaient organisés les jours J. Parmi les initiatives: celles des tri-copines. Les tricotteuses ont mis leurs articles en vente au profit de la recherche. Elles avaient confectionné pour l'occasion des pulls, des gants, des bonnets, des écharpes pour les femmes, les hommes, les enfants et même pour les poupées.

La traditionnelle vente de donuts était aussi d'actualité cette fois encore. l'Amicale de l'aviation civile et Air Saint-Pierre avaient importé pas moins de 150 kilos de sucreries canadiennes. 220 boîtes ont été mises en vente à Saint Pierre et tout a été vendu. 60 boîtes étaient destinées à la population de Miquelon.

Les plus courageux ont quant à eux défié la neige et le froid à l'instar des marcheurs, des coureurs et des cyclistes. Le vélothon, par exemple, avec ses 30 heures de défi non-stop. Une initiative des hockeyeurs à savoir les harfangs et les vikings mais aussi les cavaliers du club d'équitation.

Autre défi, autre public. Les promeneurs et leurs compagnons à quatre pattes avaient rendez-vous du côté du cap à l'aigle pour une balade. Et il en fallait du courage ce jour là en raison des mauvaises conditions météorologiques mais qu'importe c'était pour la bonne cause.

"Nos victoires sont vos victoires", c'est le slogan de ce téléthon 2021. Et malgré le froid et la neige de ces derniers jours à Saint-Pierre et Miquelon, les participants et les organisateurs se sont lancés des défis de taille.

Et ce n'est pas fini, la coordination 975 et les habitants de l'archipel remettent ça début 2022. Rendez-vous les 14 et 15 janvier pour le second acte.