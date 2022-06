Des séances de cinéma pour sensibiliser les scolaires au septième art à Saint-Pierre et Miquelon

Les invités des différentes séances proposées le 13 juin, ce sont les élèves de maternelle, de CP et de CE2. Ils ont pu découvrir les courts-métrages sélectionnés pour eux dans le cadre du festival organisé par la DCSTEP avec le concours des partenaires institutionnels et associatifs de l'Archipel.

À lire aussi : Le harcèlement scolaire, thème d'un court métrage

Tout au long de la semaine, pas moins de 19 séances sont programmées. Au menu : des courts, des moyens et les longs métrages ou encore des films d'animation.

Parmi les thèmes: la liberté, l'éducation, la nature, la famille, la musique, l'humour ou encore des sujets plus sérieux comme le cyberharcèlement, la discrimination, les différences et bien d'autres encore. Les films, choisit par un comité de sélection, sont donc proposés selon les catégories d'âge.

On essaie d'avoir des films différents, des techniques d'animations différentes qu'ils n'ont pas l'habitude de voir et après, ils portent tous des valeurs positives d'amitié et de solidarité et beaucoup d'émotions.