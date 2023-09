Éclats de joie à Miquelon : l'ASM remporte le championnat sénior de football

À l'issue de la 22ème journée de championnat, l'ASM remporte le titre de champion 2023 après sa victoire 2 buts à 0 contre l'ASSP au stade Léonce Claireaux à Saint-Pierre. Les Oranges ont donc été accueillis en fanfare par leur supporters à leur descente du ferry.

Ils sont arrivés sous les applaudissements, les klaxons et les coups de fusils ! Les footballeurs de l'Association Sportive Miquelonnaise sont sortis victorieux de leur rencontre contre l'ASSP ce samedi, un victoire synonyme de titre de champion pour les Oranges qui prennent définitivement la tête du classement général, sans retour possible de l'ASSP. Retour sur la rencontre avec Sony Chamsidine :

À l'issue du match, les points ne sont pas définitifs puisque deux rencontres restent à jouer, mais l'ordre du classement général ne pourra plus être modifié.

ASM : 45 points ASSP : 37 points ASIA : 24 points

Une défaite amère pour l'ASSP

Le match s'est déroulé quelques heures seulement après la notification de la décision officielle de la Commission régionale des réglements et contentieux de football de Saint-Pierre et Miquelon, réunie le vendredi 8 septembre en fin d'après-midi. En cause, une irrégularité sur la feuille de match des Verts lors de leur rencontre contre l'ASIA le 23 août dernier. Les membres de la commission ont voté à l'unanimité la perte par pénalité de l'ASSP. La réaction à cette décision de Mathieu Bialoux, président de l'ASSP :

Les Verts se mettent désormais en ordre de marche pour la Coupe de France. Ils rencontreront le Club Olympique de Pacé le samedi 16 septembre prochain, en Bretagne.

Après la Coupe de France et le championnat sénior reste un troisième objectif sportif pour les équipes de l'archipel : le match pour remporter la Coupe de l'archipel. La rencontre entre les deux premières équipes du championnat aura lieu le samedi 30 septembre au Ssade de l'Avenir à Miquelon. L'ASM affrontera l'ASSP.