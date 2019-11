L'édition 2019 des Foulées du Littoral dédiée à la lutte contre les violences conjugales

L'édition 2019 des Foulées du Littoral se tenait ce dimanche 24 novembre à Saint-Pierre.

Mehdi Elghazouani •

"De faire cet événement [...] un prétexte pour mettre en lumière ce fléau des violences conjugales" - Alban Dabouis, vice-président de la Foulée des îles

©saintpierremiquelon

Ce dimanche 24 novembre, des marches de sensibilisation contre la violence conjugale étaient organisées dans plusieurs villes de France. À Saint-Pierre, tandis que se tenait la course des Foulées du Littoral, l'association de la Foulée des îles a tenu à s'associer à la cause en lui dédiant l'évenement.Ils étaient 28 coureurs et marcheurs à prendre place sur la ligne de départ située sur la piste d'athlétisme de Saint-Pierre pour un parcours de 15 km. Chez les hommes, Julien Laurent s'est imposé en 58'06" tandis que Fanny Da Silva fût la première femme à franchir la ligne d'arrivée au bout de 1h05'53" de course.Résumé de la course avec ce reportage de Myriam Ponet, Frédéric Lahiton et Jérôme Anger.