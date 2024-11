Émotion du public à la présentation du documentaire "Petits graviers de Saint-Pierre"

Jeudi 7 novembre était présentée en avant-première le nouveau documentaire du réalisateur Laurent Giraudineau, remontant l'histoire des "Petits graviers de Saint-Pierre", ces enfants exploités pour l'industrie de la morue.

L'histoire elle-même des Petits graviers est connue sur Saint-Pierre et Miquelon. Ces enfants de 8 à 18 ans étaient recrutés dans les ports de Bretagne, Normandie ou même Pays basque pour venir faire sécher les morues pêchées par les armements et débarquées sur l'archipel. Ce séchage se faisait sur des sols empierrés ouverts au vent, les "graves" qui allaient donner le nom des "Petits graviers".

Une traite d'enfants du XXe siècle

Mais peu de gens connaissent peut-être ce qu'était le quotidien de ces enfants déracinés pour fuir la misère hexagonale et pour ne plus peser financièrement sur leur famille. Avec des conditions de travail qualifiées par certains de "traite d'enfants du vingtième siècle", à l'instar de ce que l'on a appelé la traite négrière des Antilles. D'ailleurs dans l'Histoire, il a aussi existé un commerce triangulaire entre l'archipel, les Antilles françaises et l'Hexagone. S'échangeaient alors morue, épices, mélasse, rhum et autres produits manufacturés.

En suivant l'écrivain Alexis Gloaguen sur la piste de son ancêtre Petit gravier, dans une sorte d'enquête généalogique et presque policière, le spectateur va découvrir ce quotidien d'enfants travailleurs. Le tout imagé par des photographies d'époque, mais aussi une reconstitution animée par un dessinateur de bande dessinée connu.

À l'issue de la représentation, le public venu nombreux a exprimé son émotion en découvrant ou redécouvrant ce quotidien oublié ou caché parfois.

Le 28 novembre prochain, le documentaire sera présenté en avant-première en Bretagne cette fois-ci par nos confrères de France 3 Bretagne, coproducteurs avec SPM la 1re avec l'aide de la Collectivité territoriale de Saint-Pierre et Miquelon. La diffusion en télévision est prévue en février prochain sur notre antenne.

Le reportage de Leïla Derouet et d'Aldric Lahiton :