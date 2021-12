Entre arrivée en doris et défilé à cheval, une journée riche en émotions pour le Père Noël à St-Pierre et Miquelon

Il a débuté officiellement sa tournée. Et pour ses toutes premières apparitions dans l'archipel, le père Noël avait rendez-vous du côté des salines puis au square Joffre pour une rencontre avec ses fidèles fans, les enfants.

Marie-Paule Vidal •

A Saint-Pierre et Miquelon, il y règne une atmosphère de fêtes de fin d'année. Et côté ambiance, tout était réuni ou presque ce dimanche 5 septembre... Au menu: froid, neige et des animations en présence du Père Noël.

Le vieil homme à la barbe blanche a tout d'abord pris ses quartiers à la saline n°24, celle de l'association Yellows Waves. Sur place, la jeune chanteuse et musicienne est venue assurer l'ambiance. Fait assez rare, le Père Noël est arrivé à Saint-Pierre à bord du Saint-Etienne, l'un des doris de l'association Les Zigotos. Les enfants l'attendaient avec impatience.

À lire aussi : Le pianiste Joshua de Lizaraga se livre pour la première fois sur une scène de Saint-Pierre

Le Père Noël avait aussi rendez-vous au square Joffre pour la traditionnelle photo souvenir avec cette fois la présence de la Mère Noël. Des animations organisées par l'association Vita'ville SPM étaient là aussi prévues.

Au programme : du chant avec Pierrick Quédinet, de la danse avec Gym Tonic, de la lecture avec la Mie des mots ainsi qu'une vente d'articles confectionnés par les Piqueuses de brume et de gâteaux avec le club Lions Avenir.

On aime beaucoup ça. On joue même le jeu avec les bonnets et les pulls de Noël Erika Arrossaména, présidente du club Lions Avenir

Le Père et la Mère Noël ont aussi pris la pause à de multiples reprises ce dimanche 5 décembre et les enfants sont venus nombreux pour immortaliser ce grand moment.

L'ambiance de Noël c'est toujours important. Les gens sont heureux et nous aussi. Sylvie HUREL, présidente de l'association Vita'Ville SPM

Et le Père Noël était aussi ravi de sa journée très riche en émotions et en rencontres avec le jeune public. Il n'a pas oublié de passer son traditionnel message.

Soyez bien sages... ho ho ho ! Le père Noël

Martine Briand et Allison Audoux ont aussi rencontré le roi de la fête.