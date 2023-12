Étudiante baroudeuse, la Saint-Pierraise Clémence Lelièvre parcourt le globe en quête d'aventures

Clémence Lelièvre est installée à Nantes depuis quelques années où elle étudie. Depuis l'hexagone, elle a déjà parcouru une partie du monde en quête de découvertes et ce n'est pas fini. Cette année, elle fêtera Noël en Norvège.

À l'origine, Clémence souhaitait s'aventurer en terre irlandaise pour apprendre la langue, ne sachant pas vers quel cursus s'orienter. Mais l'épidémie mondiale de Covid-19 en a décidé autrement. La jeune femme s'est finalement décidée sur son orientation scolaire et s'est envolée vers la ville étudiante de Nantes. Le début d'une nouvelle vie rythmée par de nombreux voyages.

Elle qui était indécise quant à son parcours a finalement su retomber sur ses pattes et trouver sa voie après un BTS en comptabilité et gestion : celle des sciences de l'éducation. "À Saint-Pierre on n'a pas l'occasion de découvrir tant de métiers que ça, et on a souvent envie de tester plein de choses, ce qui n'est pas forcément possible."

Mais il y a une chose dont la Saint-Pierraise est sûre depuis longtemps, c'est de parcourir le monde. Une fois installée dans l'hexagone, tout devient alors plus simple et à moindre coût. En quelques années aux études, Clémence Lelièvre a ainsi pu découvrir la Nouvelle-Zélande, une partie de l'Europe et d'autres destinations s'ajoutent pour 2024 telles que Prague, Malte et l'Afrique du Sud.

