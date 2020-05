Étudiants en quatorzaine à Roissy : aucun cas positif à l'issue des tests d'arrivée

Depuis la fin de semaine dernière, des étudiants et des éducateurs sportifs effectuent une quatorzaine dans un hôtel de Roissy avant leur arrivée à Saint-Pierre et Miquelon. Les premiers tests de depistage effectués à leur arrivée ont révélé qu'aucun n'était alors porteur du coronavirus.

Mehdi Elghazouani •

Un second test avant le retour

Constitué d'une majorité d'étudiants et de quelques éducateurs sportifs, un groupe de 75 personnes effectue actuellement une quatorzaine dans un hôtel de Roissy avant de s'envoler en direction de Saint-Pierre et Miquelon le 30 mai prochain.Motivé par des préoccupations sanitaires et logistiques, le choix de soumettre ce groupe de voyageurs à une quatorzaine en dehors du territoire est accompagné de mesures de contrôles rigoureuses. Tous ont ainsi été soumis à un premier test de dépistage à leur arrivée à l'hôtel afin de s'assurer qu'aucun individu n'était porteur du coronavirus.Transmis aux 75 membres du groupe ce mercredi, les résultats de prélévements ont révélé que l'ensemble des tests étaient négatifs à la Covid-19.Bien qu'encourageants, ces résultats ne viendront pas modifier les conditions de cette quatorzaine toujours soumise à un respect strict des gestes barrières.Quelques jours avant leur retour par vol direct, les passagers seront soumis à un second test de dépistage afin d'éviter que tout individu porteur du virus ne rentre sur le territoire.