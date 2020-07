Des festivités perturbées pour l’édition 2020 de la fête basque à Saint-Pierre et Miquelon

Après une longue attente et de nombreuses incertitudes, la fête basque aura bien lieu cet été à Saint-Pierre. La date est désormais connue : elle se déroulera du 10 au 16 août prochain. Toutefois, une particularité cette année, les gestes barrières devront etre respectés par tous.

Flavie Bry •

Un programme riche et quelques nouveautés

Des festivités 100 % locales

©SPM La 1ère

On connaît désormais la date de la fête basque 2020 à Saint-Pierre, elle se déroulera du 10 au 16 août prochain. En raison de la crise sanitaire, les organisateurs ont dû prévoir un certain nombre de mesures et de dispositifs afin que les gestes barrières soient respectés. Des points d'eau seront installés afin de permettre à tous de se laver les mains régulièrement. Les bénévoles porteront des visières de protection, des masques et du gel hydroalcoolique seront mis à disposition du public.Le programme de cette semaine basque promet d'être riche. Afin de toucher le plus grand nombre, les organisateurs ont prévu une nouveauté. Tout au long de cette semaine de festivités, une quinzaine d'ateliers sera proposés aux plus jeunes en partenariat avec plusieurs associations locales. Des ateliers en lien avec la culture basque. Les choristes de Bankuen Korua seront également de la partie.La pandémie ne permet pas cette année de faire venir les joueurs de paleta gomme pleine, ni même de groupe de musique basque pour les concerts qui se déroulent habituellement chaque soir autour de la concha. Le tournoi de pelote basque se jouera avec des joueurs locaux uniquement. L'association fait également appel aux groupes de musique locaux pour animer cette semaine de festivités.Retrouvez l'entretien avec le président de la ligue de pelote basque Dimitry Choi, réalisé par Flavie Bry.