Fête basque : Begiraleak enchante 150 spectateurs et les danseurs d'Orok-Bat

Dans le cadre de la Fête basque, le groupe invité Begiraleak s'est produit devant près de 150 spectateurs vendredi soir à la Salle des fêtes de Saint-Pierre. Enchantant même les danseurs et danseuses du groupe local Orok-bat.

Philippe sans •

Begiraleak est l’une des plus anciennes associations culturelles d’Iparralde, le Pays Basque nord. Née en 1935 au départ pour du théâtre, elle adopte le nom de Begiraleak, les mainteneurs. Une manière de bien ancrer l'objectif de maintenir, développer et promouvoir la langue et la culture basque à travers diverses activités culturelles : danse, musique, chant...

Aujourd’hui l'association compte plus de 300 membres. Et elle a même élargi son champ d'action à la gastronomie (tout un autre pan de la culture basque) avec des cours de cuisine locale, à l'apprentissage de la langue ou encore des cours d' intruments basques (Txalaparta, gaita, txistu,atabal)...

Des danseurs d'Orok-bat sous le charme

Après avoir assuré la première partie de cette soirée, les danseurs du groupe saint-pierrais Orok-Bat sont devenus à leur tour spectateurs. Des spectateurs enchantés et séduits, tout comme le reste du public, par la vivacité, la technicité et la jeunesse aussi du groupe venu du Pays Basque :

J'avais déjà vu Begiraleak à l'entraînement, mais les voir en spectacle c'est impressionnant : la précision des mouvements, la rapidité, les changements de pas, le dynamisme... tout en étant décontractés et contents d'être là. Une danseuse d'Orok-bat SPM

De quoi aussi motiver les danseuses et danseurs locaux :

Quand on les voit tous ensemble, c'est fluide... c'est juste Wouah !!! On se dit qu'on a du chemin à faire. Nous on a moins de garçons, donc ça ne peut pas faire pareil. Mais ça donne envie de faire encore mieux, de plus répéter... Une autre danseuse d'Orok-bat SPM

Ce qui a aussi marqué les membres de l'association saint-pierraise, c'est la majorité de jeunes au sein de la troupe venue du Pays Basque :

Chez nous, on a une moyenne d'âge plus élevée. Ça fait plaisir de voir des jeunes filles et garçons. La tradition est vraiment ancrée chez eux depuis tout petit. Nous, deux jeunes nous rejoignent l'été mais ça ne suffit pas, il en faut d'autres pour pouvoir s'entraîner toute l'année. Une troisième danseuse d'Orok-bat SPM

Petit aperçu du spectacle de Begiraleak à la Salle des fêtes de Saint-Pierre ce vendredi 18 août 2023 :