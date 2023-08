Fête basque : rencontre avec Xavier Carassou, bénévole de la première heure

Evènement phare des festivités de l’été à Saint-Pierre et Miquelon, la fête basque bat son plein depuis le week-end dernier. Pour ce faire, les bénévoles sont sur le pont et s'investissent pour la réussite des animations proposées par les différentes associations. Parmi eux, Xavier Carassou, présent depuis une vingtaine d'années derrière les fourneaux et le comptoir.

Joris Le Gal •

Ce jeudi soir, dans les couloirs de la maison basque, Xavier Carassou est aux fourneaux. Cubes de bouillon en main, l’homme de 50 ans s’affaire à préparer la sauce qui viendra garnir le plat prévu pour les festivités du soir.

"Je prépare un bouillon de volaille pour le risotto de ce soir, qui viendra accompagner le porc au chorizo", explique le cinquantenaire. "On attend environ 300 personnes donc c’est du boulot."

Cuisine ou bien service, Xavier touche à tout. Il essaye aussi de donner un coup de main aux nouveaux bénévoles. • ©Spm la 1ère

Depuis cinq jours et le démarrage de la fête basque, l’infirmier anesthésiste de profession donne de son temps pour faire à manger, servir et chouchouter les associations invitées à se produire lors des différents spectacles de danse prévus tout au long de la semaine. "Avec un copain, on leur fait à manger tous les midis. Ça représente 30 repas par jour. Il y a une vraie ferveur autour de cette fête, c’est bien."

L’évolution de la fête basque

Un investissement, que ce bénévole historique renouvelle chaque année depuis plus de 20 ans. Venu la première fois comme spectateur, ce natif du Sud-Ouest retrouve chaque année un peu de sa région dans l’effervescence de cette fête basque.

Je viens d’un petit village à la frontière de la Soule, l’une des provinces du Pays basque. J’ai fait de l’associatif par chez moi, je connais le bénévolat avec les fêtes de village. Au début j’étais de l’autre côté (spectateur) et de fil en aiguille j’ai connu du monde et je me suis investi. Xavier Carassou

Alors forcément, au fil des éditions, Xavier a vu la fête basque évoluer. Pour son plus grand plaisir. "Quand j'ai commencé, on devait aller chercher tous les frigos et les transporter jusqu'ici. Maintenant à la maison basque, on a tout à disposition. Avant on faisait juste des saucisses et des hamburgers."

Aider les nouveaux bénévoles

Discret et timide d'apparence, il n'en est pas moins un exemple pour les autres bénévoles. Membre des associations Orok Bat et Zazpiak bat, Xavier se plaît à guider les nouvelles têtes qui s'investissent chaque année.

Entre deux plats à préparer, Xavier passe une tête au spectacle de danse. • ©Spm la 1ère

"Les anciens côtoient les plus jeunes, ces événements-là fédèrent. Quand tu fais partie des plus anciens, tu es un peu référent et tu donnes un peu un coup de main aux nouveaux. Tu essayes de faire le lien avec tout le monde, et respecter les préférences de chacun, c'est normal."