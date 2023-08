Finales de pelote basque : deux victoires hexagonales et un 5e titre pour les frères Choi

Reportées à ce dimanche 20 août à cause de la pluie qui tombait samedi, les finales du traditionnel tournoi de pelote de la fête basque ont finalement pu se disputer malgré une météo qui a rendu la cancha humide. Avec la victoire pour des pelotaris hexagonaux...et un cinquième titre pour les champions en titre locaux de Série A masculine.

Philippe sans •

Une nouvelle fois, la pluie a contrarié et inquiété les organisateurs de ce tournoi de pelote basque. Elle était sensée s'arrêter de tomber à 15 heures et laisser ainsi une fenêtre de tir possible pour enchaîner les trois finales initialement programmées samedi aprés-midi.

Mais une légère bruine a continué par moment rendant humide et donc glissant parfois sur les bandes le terrain de la cancha.

Les équipes hexagonales remportent deux finales

Programme cependant maintenu avec une première finale qui à 16h30, en série B masculine, a vu la victoire de la paire Brice Carati-Nathan Dutto du Grasse Pelotari Club (Alpes-Maritimes) en rouge et blanc face aux locaux. Nicolas Jam-Matthieu Briand : 35 à 20, après une seule balle de match.

Les Azuréens (en rouge et blanc) solidaires jusqu'au bout pour battre les Saint-Pierrais en bleu foncé. • ©SPM La 1ère

Chez les féminines, dans la foulée, large victoire de l'équipe hexagonale Jessica Croisille-Marion Massé (ASPTT Dax) contre les locales Malika Plaa-Lora Perrin sur le score de 35 à 13 après une balle de match.

Les Dacquoises ont dominé leur finale et remporté leur premier titre sur l'archipel à l'occasion de cette 40e fête basque de Saint-Pierre. • ©SPM La 1ère

Les frères Choi remportent un 5e titre

Et c'est avec l'apparition du soleil tant espéré depuis trois jours que s'est disputée la finale de la série A masculine...

Lors des qualifications, l'équipe locale tenante du titre Cédric et Dimitri Choï l'avait emporté. Mais cette finale démarrait par un sacré bras de fer : les Landais Damien Robert et Jérémy Lafargue rendaient coup pour coup et tenaient tête aux Saint-Pierrais : 6-6. Ils créaient même un break pour mener 12 à 6, puis 18-10...

Jusqu'au réveil des frères Choi encouragés par le public local : ils revenaient à 18-16, afin de recoller au score 21-21.

Les Saint-Pierrais dans la foulée signaient un temps fort de jeu pour prendre la tête et creuser à leur tour un break : 26-30.

La paire de l'Amicale de Pey s'accrochaient, revenant à trois points... pour finalement s'incliner dès la première balle de match sur le score de 29-35.

Au bout de ce match trés disputé et à suspens, Cédric et Dimitri Choi signent donc leur cinquième titre de champions de pelote, le 4e consécutif, dans le cadre de cette 40e édition de la fête basque. Comme un rayon de soleil dans cette fin de week-end pluvieux pour les pelotaris locaux.