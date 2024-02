Financé grâce aux dons de Saint-Pierre et Miquelon, un nouveau complexe sportif inauguré à Madagascar

Dernier épisode de notre série sur les traces des actions caritatives à Madagascar de l'association Misaotra, basée sur Saint-Pierre et Miquelon. Les dons généreux des habitants et entreprises de l'archipel ont permis notamment la réalisation d'un complexe sportif pour un quartier défavorisé de la capitale malgache.

Si les dons de l'archipel bénéficient aux enfants parrainés par l'association et des habitants de Saint-Pierre et Miquelon, ils concernent aussi toute une communauté, au sein du quartier d’Androhibé, l’un des plus pauvres de la capitale malgache Antananarivo.

À lire aussi : A Madagascar, un établissement scolaire retrouve des couleurs grâce à l'association Misaotra

Grâce à plusieurs actions, comme des vide-greniers ou des tombolas, 36 200 € avaient été récoltés. Ils ont permis de financer les travaux d'un complexe sportif pour une école et le collège gérés par les Soeurs Saint Joseph de Cluny. Ce complexe comprend un terrain de football, un terrain de basket, un espace pour le saut en longueur, des gradins et un local comprenant 2 vestiaires et sanitaires.

Une inauguration aux couleurs de l'archipel

C'est lors de ce séjour que fin janvier a eu lieu l'inauguration officielle de ce complexe sportif. Avec un stade qui s'est paré de jaune, de vert et d'orange pour l'occasion grâce à des jeux de maillots, shorts et chaussettes offerts par les trois clubs de l'archipel (ASIA, ASM et ASSP)...

Le reportage de Mathias Raynaud et Solo Randri :