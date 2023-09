Madagascar : grâce à la générosité de l'archipel, un complexe sportif scolaire mis en service

Une partie du complexe sportif financé par les dons de Saint-Pierre et Miquelon via l'association Misaotra.

Plus de 36 000 euros récoltés dans l'archipel ont permis à l'association Misaotra de faire réaliser des installations pour des écoliers et collégiens d'Androhibé, quartier parmi les plus pauvres de la capitale malgache Antananarivo.

Association à but humanitaire, Misaotra vient depuis 2001 en aide aux enfants à Madagascar, l'un des pays les pauvres au monde avec Haïti. Basée à Saint-Pierre et Miquelon, elle avait lancé voici quelques mois déjà des appels à la générosité des habitants et entreprises de l'archipel pour récolter des fonds à destination notamment d'une école primaire et d'un collège. Objectif : fournir le nécessaire qui manque parfois comme du matériel scolaire (cahiers, stylos...), mais aussi assurer des repas ou la présence d'enseignants... A lire aussi : 18 000 € récoltés par l'association Misaotra pour financer les réparations d'une école à Madagascar 36 200 € pour des structures sportives Résultats d'actions comme des vide-greniers ou des tombolas, 36 200 € récoltés ont permis de financer les travaux d'un complexe sportif pour une école et le collège gérés par les Soeurs Saint Joseph de Cluny dans le quartier d’Androhibé, l’un des plus pauvres de la capitale malgache Antananarivo. La rentrée scolaire aura lieu plus tard que chez nous, mais ils pourront pratiquer football, basket, saut en longueur...On est très fier de voir ce projet arriver à son terme. Hervé Huet, fondateur de l'association Misaotra Ce complexe comprend un terrain de football, un terrain de basket, un espace pour le saut en longueur, des gradins et un local comprenant 2 vestiaires et sanitaires. Vestiaires et sanitaires neufs pour ce complexe sportif scolaire • ©Association Misaotra

