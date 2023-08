Football : les enjeux de la 14ème journée de championnat entre l'ASIA et l'ASSP

Ce mercredi, au stade John Girardin, se jouera la quatorzième journée de championnat de football entre l’ASIA et l’ASSP. Deux équipes qui connaissent une trajectoire opposée à mi-parcours. Les Verts, portés par un super début de saison pointent à la première place, tandis que les Jaunes avec seulement une petite victoire sont derniers au classement.

Une dernière place, qui ne décourage pas Samuel Michel l’entraîneur de l’ASIA. Son équipe, jeune et valeureuse prépare les saisons prochaines et essaye d’acquérir de l’expérience.

À lire aussi : Football : l’ASM s’impose sur le plus petit des scores

On va essayer de progresser à chaque match. Nous avons cinq U18 et trois U19 sur les dernières rencontres. C’est l’avenir du club, donc on cherche encore à progresser et acquérir une certaine consistance physique. On doit encore s’améliorer sur l’intensité que l’on met en match notamment.

Leader de ce championnat à égalité de points avec l’ASM, l’ASSP fait figure de candidat sérieux au titre cette saison. Portés par un trio d’attaquants (Kello, Lepape, Khelaffi) en grande forme, les Verts se sont même qualifiés pour le troisième tour de Coupe de France le 22 juillet dernier face à Miquelon (3-0).

Oui mais voilà, l’ASSP tire la langue ces derniers temps en championnat. Pour preuves, ses deux dernières défaites en autant de rencontres face à l’ASIA le 14 juillet et l’ASM le 5 août dernier. Les blessures et la fatigue accumulée depuis le début de saison expliquent la baisse de forme actuelle des joueurs de Mikael Lenoir. Mais pour Thibault Matusiak, son entraîneur adjoint, il faut réenclencher une dynamique positive, sous peine de voir l'ASM prendre la tête.

On sait que l'on a plus de joker. Si on perd, on aura plus notre destin entre les mains et Miquelon pourrait nous passer devant. Alors, il faut donner confiance aux joueurs qui ont moins l'habitude de jouer, car oui, nous avons un effectif très remanié.