La Foulée des îles dévoile son calendrier modifié pour la saison 2020

C'est une bonne nouvelle pour les amateurs de course à pied à Saint-Pierre et Miquelon. À l'heure du déconfinement, la Foulée des îles met à jour son calendrier pour 2020, en y intégrant quelques nouveautés.

Mathias Raynaud •

Le retour des grands classiques et quelques nouveautés

Annick Lévêque, présidente de la Foulée des îles au micro de Flavie Bry

20 juin KIDS ATHLETICS 14 juillet COURSE DU 14 JUILLET (10 km + relais pour les ados) 21 juillet KIDS ATHLETICS ? Juillet AQUATHLON (organisé avec les Drakkars) 5 août CHASSE AU TRÉSOR AU DIAMANT (jeunes) 15 aoüt 10 KM (10 Km du Printemps reporté) 29 août LA SAINT-PIERRAISE 6 septembre COURSE JEAN LEBARS 19 septembre TRAIL GEORGES POULET ? novembre DÉPLACEMENT À HALIFAX (Jeunes et adultes) 2 octobre CROSS DE L'ECHO DES CAPS 25 octobre FOULEES DU LITTORAL ? décembre WOMEN'S ATHLETICS CHALLENGE

Privés de compétitions jusque-là en raison de la crise sanitaire, les coureurs de Saint-Pierre et Miquelon ont repris le chemin de l'entraînement.Après l'annonce de l'annulation de la course des 25km de Miquelon, organisée par les Coureurs de l'isthme, les pasionnés vont pouvoir se rattrapper grâce à d'autres événements mis en place par la Foulée des îles.Cette saison, le club d'athlétisme de Saint-Pierre avait déjà renoncé au Réveil du coureur et à la course du Gabion. Ses responsables avaient donc hâte de pouvoir annoncer le maintien de certains grands rendez-vous en 2020 comme la course Jean Le Bars, le trail Georges Poulet ou encore le cross de l'Écho des caps.Dans ce nouveau calendrier, la Foulée des îles a également inscrit de nouveaux événements comme un aquathlon organisé au mois de juiillet en partenariat avec le club de natation les Drakkars ou encore une course et un relais inédits le 14 juillet. Des événements sont également programmés pour le jeune public.L'association prévient néanmoins que ce calendrier est succeptible d'évoluer en fonction de la situation sanitaire et des règles en vigueur.