Geneviève et Corinne, un duo mère et fille qui n'a pas toujours fait la paire à la pétanque

Passionnées de pétanque toutes les deux et souvent adversaires lors des concours de pétanques à Saint-Pierre et Miquelon, Geneviève et Corinne forment maintenant une doublette familiale. La mère et la fille ont d’ailleurs joué ensemble lors du tournoi du 14 juillet.

Joris Le Gal •

Bien que décalé au samedi, le tournoi de pétanque du 14 juillet attire les boulistes de l’archipel. Sur les pistes du Cochonnet Saint-Pierrais, pas moins d’une trentaine de doublettes se sont rassemblées pour l’occasion.

Véritable passion ou simple occupation d’un week-end brumeux, les motivations diffèrent. Mais pour Geneviève Artano et Corinne Teletchéa, une chose est sûre, jouer aux boules est une affaire sérieuse. Une affaire de famille même.

"C’est ma maman", s’exclame Corinne. "On joue ensemble depuis l’année dernière. Avant on s’affrontait tout le temps lors des concours locaux. Maintenant on joue ensemble. On est des passionnées. Je joue depuis que je suis jeune."

"C'est que du plaisir"

Face aux doublettes masculines, le duo familial ne fait pas tâche. Loin de là. "On a gagné deux rencontres sur quatre", explique Corinne. "C'est déjà très bien." Il faut dire que les deux se complètent à merveille. Dans le jeu tout d'abord. L'aînée s'occupe de placer, la cadette de tirer. "Ma fille adore se confronter aux hommes. Lors des tournois, elle fait même des concours de tirs avec les hommes."

Corine et Geneviève observent leurs adversaires • ©Spm la 1ère

Dans le tempérament, là aussi, la mère et la fille font la paire. Corinne blague et commente les points. Geneviève, elle, est plus discrète. "Mais jamais on ne se dispute. Si ma mère ne pointe pas bien ce n'est pas grave du tout. Jouer avec elle, c'est que du plaisir."

Vainqueures du concours territorial 2022 en triplette

La doublette a même pu se forger un petit palmarès sur l'archipel. L'an dernier, elles se sont tout bonnement imposées en finale du concours territorial à Miquelon. Une belle performance qui n'aurait pu jamais voir le jour.

"Coco" le surnom de Corine est gravé sur ses boules de pétanque. • ©Spm la 1ère

"On a commencé à jouer sérieusement ensemble pour ce tournoi", confie Corinne. "Il nous manquait quelqu'un pour jouer, et j'ai directement demandé à maman qui a accepté. D'habitude, on se retrouvait toujours en finale contre. Maintenant on les joue ensemble."