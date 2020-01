Sur la glace... sans patins

La patinoire de Saint-Pierre propose une nouvelle animation en cette période de vacances scolaires. Les enfants et les adolescents ont découvert les Jeux sur glace sans patins. Au programme : football ou encore volley-ball.

SPM La 1ère •

Objectif: s'amuser

©saintpierremiquelon

Baskets, coudières, genouillères et casques sont de rigueur cette semaine à la patinoire de Saint-Pierre pour une toute nouvelle animation. Cette semaine, la structure organise pour la première fois des jeux sur glace sans patins. Un exercice de glisse pour le moins original.Lundi 30 décembre, une vingtaine de jeunes, âgés de 12 ans et plus, a relevé le défi. Il y a forcément eu des chutes mais aussi beaucoup de rires.Le reportage d'Anthony Capra et de Claudio Arthur :