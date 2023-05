Haute performance pour les taekwondoïstes du club Hong Sang Nae à Terre-Neuve

Avec treize médailles d'or, quatre d'argent et une de bronze, les huit taekwondoïstes ont excellé à la 2023 Hi-Performance Challenge à Torbay. De très bons résultats obtenus après plusieurs années d'absence dans les compétions à Terre-Neuve et Labrador.

Marie-Paule Vidal •

Sur les huit jeunes sélectionnés pour la Hi-performance Challenge, six ont pris part pour la toute première fois à la compétition qui avait lieu le 29 avril à Torbay, une municipalité située dans le sud-est de la province canadienne.

Ce rendez-vous sportif à Terre-Neuve est le premier déplacement du club depuis la période Covid. Il aura permis de renouer avec la compétition dans les provinces maritimes.

Les licenciés locaux ont perfomé là bas puisqu'ils ont ramené en combat quatre médaille d'or, trois d'argent et une de bronze. En technique, ils sont montés à huit reprises sur la première marche du podium. Ils ont aussi remporté une médaille d'argent. Au total, les taekwondoïstes de Saint-Pierre se sont octroyés pas moins de 18 médailles.

Il y avait huit licenciés du club et pour six d'entre eux, c'était leur toute première compétition en extérieur. Tous ont été à la hauteur de ce que l'on espérait. Michel Abraham, directeur technique du club Hong sang nae

Plus de 100 participants été inscrits. Tous âgés de 7 à 13 ans. Des jeunes venus de Bay Roberts, de St-John's et de la région. Si les jeunes représentants de l'archipel ont excellé, Lilou Gimenez aussi. Outre ses médailles d'or et d'argent, elle remporte la coupe Grand champion 2023.

Lilou brandissant fièrement la coupe Grand Champion. • ©CLUB HONG SANG NAE

Les performances des licenciés du club Hong Sang Naé font donc la fierté du directeur technique, Michel Abraham et de la présidente, Corinne Guibert. Ces performances sont le résultat de plusieurs mois d'entraînement intensif.

La cerise sur le gâteau, c'est d'avoir Lilou qui a ramené la coupe Grand champion du tournoi jeune. Michel Abraham, directeur technique du club Hong sang nae

Des résultats encourageants pour les jeunes et le club. La prochaine compétition est prévue en juin à Halifax pour les jeux de l'Atlantique.