Histoire de la criminalité à Saint-Pierre et Miquelon pendant la grande pêche et la prohibition

Synonymes de prospérité économique, les périodes de la grande pêche puis de la prohibition sont aussi liées à de fortes hausses de la criminalité à Saint-Pierre et Miquelon.

Martine Briand •

Crimes et délits à Saint-Pierre et Miquelon

L'âge d’or de la prohibition

Les années prohibition à Saint-Pierre et Miquelon

À la fin du 19eme siècle, en pleine expansion économique, l'archipel de Saint-Pierre et Miquelon voit quasiment sa population doubler pendant la saison de pêche. Un développement qui s’accompagne d’une forte augmentation des crimes, et des délits : prostitution, saouleries, bagarres et meurtres sont fréquents.Les plus misérables, simples pêcheurs, graviers et hivernants, constituent la majorité des justiciables. L'archiviste et historien Rodrigue Girardin avait consacré un ouvrage à ce sujet.De 1920 à 1933, le Volstead Act interdit la vente, la fabrication et l’achat d'alcool sur le territoire américain. Pendant cette période de prohibition, des millions de caisses d’alcool transitent par Saint-Pierre.Des fortunes se créent, le territoire s'enrichit grâce aux taxes perçues sur chaque bouteille, tandis que le port de la ville bouillonne. Avec cette activité croissante, les gangsters, les pirates et les trafiquants de drogue apparaissent en nombre.