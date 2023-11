Hockey sur glace : Maurad Laamel dresse un premier bilan de sa jeune carrière d'entraîneur à la tête des Lions de Wasquehal

Intronisé au poste d’entraîneur en chef de l’équipe première des Lions de Wasquehal en août dernier, Maurad Laamel a dernièrement dirigé ses trois premiers matchs de championnat. Entre son adaptation et les résultats en demi-teinte, le Saint-Pierrais fait le bilan sur sa prise de fonction.

Sur les bancs de la troisième division de hockey, le quatrième échelon national, le visage juvénile de Maurad Laamel doit trancher avec ceux de ses homologues techniciens plus expérimentés. Et pour cause, le Saint-Pierrais est depuis juillet dernier l’entraîneur de l’équipe première des Lions de Wasquehal. Alors, trois mois après son intronisation, l’heure est au premier bilan pour le jeune homme.

Après trois matchs de championnat disputés, deux défaites pour seulement une victoire, beaucoup de techniciens auraient la tremblote au moment d'évoquer les prochaines échéances. Pour Maurad il n'en est rien. Il garde entièrement confiance en son groupe. "C'est vrai que le début de saison est mitigé. Mais il y a plein de points positifs. En termes de jeu notamment et surtout dans l'attitude. L'équipe est très soudée, donc je ne me fais aucun souci."

"Franchement j'ai été surpris de l'accueil des joueurs"

Il faut dire que pour cette entame d'exercice compliquée, les Lions de Wasquehal ont quelques excuses. La formation nordiste s'est en effet retrouvée amputée de quelques éléments. "En fait, nous avons un partenariat avec le club de Dunkerque qui évolue en D1. Ils nous prêtent leurs jeunes joueurs en manque de temps de jeu. Et nous, nous leur envoyons nos meilleurs joueurs en cas de blessures. Ce fut le cas en début de saison."

Et pour inverser la tendance, Maurad ne doute pas. Selon lui, son âge ne constitue en aucun cas un obstacle vis-à-vis de son groupe. "Franchement, j'ai été surpris de l'accueil des joueurs", explique-t-il. "Ils m'ont accueilli comme si j'étais un entraîneur avec 40 ans de métier. Ça m'a mis en confiance."

Des renforts espérés

Partisan d'une défense solide et d'une structure équilibrée, le Saint-Pierrais souhaite encore que sa formation s'améliore sur ce point-là. Aussi, il espère l'arrivée d'attaquants afin de renforcer les siens pour le reste de la saison. "On aimerait l'arrivée de deux attaquants. Il y a déjà une arrivée en bonne voie déjà."

En attendant, Maurad compte bien renouer avec la victoire et ce dès samedi tandis que sa formation se déplacera sur la glace de Gargès, bon dernier du championnat.