Hockey sur glace : Une formation dédiée à l'arbitrage proposée à Saint-Pierre et Miquelon

La dernière formation proposée dans l'archipel remonte à 20 ans. Autrement dit, une éternité. La piqûre de rappel était donc nécessaire. Hockey masculin, senior, féminin, mineur, toutes les ligues de l'archipel ont envoyé des candidats pour cette formation sur l'arbitrage. Une initiative qui permet de rafraîchir la mémoire de certains, mais aussi de découvrir véritablement les règles de ce sport, pour d'autres.

On se rend compte que l'on est de nombreux joueurs et joueuses finalement à méconnaître certaines règles. Donc c'est pour la culture personnelle et puis c'est un apport que l'on espère faire au club.