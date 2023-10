Initiation au street art pour des élèves du collège Saint-Christophe

À travers le street art, les collégiens s’expriment dans les rues de Saint-Pierre

Solène Anson •

Vous l’aurez peut-être remarqué. Depuis quelques semaines, les murs de Saint-Pierre sont métamorphosés. À l’initiative de cet atelier street art, Floriane Fitzpatrick, professeur d’arts plastiques au collège Saint-Christophe. « Le street art est une notion abordée en classe pour découvrir les artistes, les techniques, travailler sur un lieu précis et développer des projets », souligne-t-elle. Tous les mercredis après-midi, et en fonction de la météo, des jeunes volontaires explorent un thème, comme ici avec Mario. « Ils ont dessiné un nuage en fonction des imperfections naturelles du mur ».

Super Mario s'invite sur les murs de l'archipel. • ©Saint-Pierre-et-Miquelon la 1ère

Huit lieux

Pour faire découvrir aux collégiens les secrets du graff et laisser leur empreinte, il existe plusieurs pratiques. « Pour travailler les techniques, on utilise un pochoir, notamment. Se rendre sur les lieux permet aux élèves de mieux comprendre leur importance et d’y voir plus clair ». Depuis le début des ateliers, huit lieux ont été transformés : la mairie de Saint-Pierre, les établissements de l’enseignement catholique, la place du Général de Gaulle, la SNSM (Société nationale de sauvetage en mer) ou encore la rue pavée en centre-ville.

Le street art permet de surprendre et d’égayer Floriane Fitzpatrick, professeur d’arts plastiques au collège Saint-Christophe

Le travail se poursuivra au moins jusqu’à la fin de l’automne. « J’espère réaliser encore deux ou trois ateliers », affirme Floriane Fitzpatrick.

Reportage de Karim Baïla et Calypso Vanier :