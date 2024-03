Jeux olympiques : top départ des événements dans le cadre de l'Olympiade culturelle à Saint-Pierre et Miquelon

Margaux Berry, artiste peintre est dans l'archipel en ce moment. Une visite à initiative de Triatr'îles, l'une des associations qui portent les actions de la programmation culturelle et sportive en marge des JO.

L'asile symphonique et Triatr'îles sont les deux lauréats de l'appel à projets "Olympiade culturelle en Outre-mer 2024", lancé en fin d'année dernière par le ministère de la culture, de l'intérieur et des Outre-mer et Paris 2024. Dans ce cadre, plusieurs temps forts vont être proposés par les structures dans les mois qui viennent.

Réalisation d'une fresque

La venue de l'artiste peintre Margaux Berry sur le territoire est le premier rendez-vous proposé par le club de triathlon dans ce cadre. Plusieurs séances sont prévues ces jours-ci. C'était le cas notamment ce jeudi 21 mars à l'école maternelle l'Ile aux Enfants à Saint-Pierre où les plus jeunes ont commencé à travailler sur une fresque.

Le reportage de Matéo Stéphan et Marie Paturel :