Les collégiens et lycéens de Saint-Pierre et Miquelon sont appelés aux urnes ce vendredi afin de désigner 18 nouveaux jeunes conseillers territoriaux.Ils sont 23 candidats prêts à s'engager pour un mandat de deux ans et à proposer des actions pour les jeunes de l'archipel. Parmi eux, Mathys Le Pauder et Eve Dodeman ont accepté d'en dire davantage sur leurs motivations.Leur interview réalisée par Claire Arrossaména et Alain Rebmann.