Journée portes ouvertes pour les élèves de 3ème au lycée Emile Letournel

Les filières professionnelles du lycée Emile Letournel ont ouvert leurs portes aux élèves de 3ème ce vendredi 14 février à l'occasion d'une journée portes ouvertes.

Mehdi Elghazouani •

Ce vendredi 14 février, 65 élèves de 3ème de Saint-Pierre et de Miquelon ont pu découvrir les infrastructures des filières professionnelles du lycée Emile Letournel.Une journée portes ouvertes qui permet aux jeunes écoliers d'éclairer leur jugement et d'en apprendre davantage sur ces huit sections susceptibles de les accueillir à la prochaine rentrée scolaire.Le reportage d'Adrien Develay et Aldric Lahiton.