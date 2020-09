Journées européennes du patrimoine : deux livres liturgiques rares présentés à Miquelon

Deux livres liturgiques catholiques en langue latine seront présentés au musée de Miquelon lors des journées européennes du patrimoine ce week-end. Rares et précieux, ce sont les derniers témoins de l'importance de la religion au XIXème siècle. Ces deux antiphonaires datent de 1853 et 1854.

Mehdi Elghazouani •

©SPM la 1ère

Ils sont pour le moment soigneusement protégés dans des boîtes adaptées. Pascale Coste et Aurélie Lucas les manipulent avec la plus grande précaution.Ces petits bijoux patrimoniaux seront exclusivement présentés cette fin de semaine à l'occasion des journées du patrimoine. "Cela va être leur baptême public" sourit la présidente de l'association Miquelon Culture Patrimoine.L'humidité ambiante et la température ne permettaient pas une conservation optimale. L'association a donc entrepris des restaurations pour conserver ces ouvrages au maximum. Tous deux ont été envoyés en métropole il y a un an, où il a fallu enlever les moisissures, les tâches. "Un énorme travail a été fait et le résultat est formidable" se réjouit Pascale Coste.Les visiteurs pourront découvrir ou redécouvrir ces antiphonaires qui étaient précédemment exposés dans le musée. La richesse de ces ouvrages détonne autant sur le fond que sur la forme. Les journées européennes du patrimoine sont donc la seule occasion de venir voir ces deux recueils.Pourquoi ne pas aussi en profiter pour se plonger dans l'histoire de l'archipel et de Miquelon grâce aux nombreux objets exposés au musée ? Le musée sera ouvert samedi et dimanche de 13h30 à 17h, l'entrée sera gratuite.