L’artiste plasticienne Klervia Desbois transmet son art aux jeunes de l’archipel

Tous les week-ends, Klervia Desbois, artiste plasticienne locale, organise un atelier de dessin et de modelage pour les jeunes. L’occasion pour ces artistes en herbe de laisser parler leur créativité.

La star du jour : la coccinelle. Âgés de 7 à 11 ans, les élèves la dessinent et réalisent un modelage 3D de l’insecte rouge et noir. Pour cela, ils ont utilisé plusieurs types de matériaux.

Un moment d’échange et de partage

Dans ses mains, Léna forme de petites boules colorées qui lui serviront ensuite à former le corps et les tâches de la petite bête. "C’est un peu comme de la pâte à modeler mais c’est un peu plus dur à travailler" confie la petite fille. Comme pour certains de ses camarades, cet atelier est une source de calme et de sérénité.

Ça m’aide à me concentrer. Lorsque je fais ça, je me sens sereine. Léna

Ces activités permettent à tout un chacun d’échanger : "ils m’apportent beaucoup. Chacun à sa patte et sa marque de fabrique" souligne l’artiste. "Quand on fait des erreurs elle nous apprend. On peut compter sur elle" ajoute Elyne, 8 ans.

Dans l’archipel, je pense que beaucoup de personnes sont manuelles. Le fait de se retrouver en groupe, il y a un meilleur dynamisme qui se créé. Klervia Desbois, artiste plasticienne

