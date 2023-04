L'association La Guilde du Jeu enchaîne les événements à Saint-Pierre et Miquelon

Partager :

Ce club attire de plus en plus de joueurs durant ses évènements ludiques. Des moments toujours très conviviaux pour les férus de manettes et de petits pions.

Naila Haran •

La Guilde du Jeu a pour objectif de promouvoir le jeu sous toutes ses formes dans l’archipel. Un pari réussi avec des rendez-vous gamer qui réunissent toute la famille. À lire aussi : Jeux vidéo et jeux de société à l'honneur à Saint-Pierre et Miquelon Lors des week-ends « let’s play non stop », le club propose un large choix de jeux de société ou vidéo sur des consoles récentes et rétro. Mario et Pac Man ont toujours la côte chez nos jeunes au plus grand plaisir des parents qui peuvent défier leurs enfants. David Siegfriedt, président de La Guilde du Jeu, pour qui « chaque jeu a son histoire », est revenu sur cette passion au micro d'Annaïg Morazé. ©saintpierreetmiquelon

Partager :