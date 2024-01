L'association sportive miquelonnaise démarre l'année par sa journée Futsal

Cet après-midi, petits et grands se sont affrontés au foot lors de la traditionnelle journée du Futsal. Organisé par l'association sportive miquelonnaise (ASM) à la maison des loisirs, ce rendez-vous intergénérationnel permet aux habitants de se rassembler pour démarrer ensemble l'année 2024.

On essaye de rassembler tous les licenciés, du plus petit au plus grand avec les parents pour avoir une belle journée de cohésion