L'association UNII reprend du service pour la défense des droits des personnes LGBTQIA+ à Saint-Pierre et Miquelon

Partager :

Après deux années de sommeil, l'association vient de constituer un nouveau bureau. Un questionnaire est en ligne pour connaître les attentes et les besoins sur le territoire. Projets, objectifs, événements, on vous en dit plus.

L'UNII se relance dans l'archipel autour d'un nouveau bureau. En sommeil depuis plusieurs mois, l'association LGBTQIA+ de Saint-Pierre et Miquelon se réorganise et souhaite dans un premier temps évaluer les attentes locales via la diffusion d'un questionnaire anonyme. La présidente Marine Roullet et la trésorière Amaia Ducasse étaient les invitées radio de Ninnog Louis dans l'édition de la mi-journée le mardi 23 juillet. Un entretien intégral à écouter ici :

Partager :