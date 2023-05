L'internat de la réussite ne sera pas prêt pour la prochaine rentrée

Le chantier de l'internat de la réussite a encore pris du retard. Il ne pourra pas ouvrir ses portes comme prévu en septembre 2023. C'est un nouveau coup dur pour les jeunes miquelonnais et leurs familles.

Après des années d'incertitudes et de doutes, l'internat de la réussite devait ouvrir ses portes en face du lycée de Saint-Pierre en septembre 2023. Ce ne sera finalement pas le cas.

Dans un communiqué, les services de l'Éducation nationale ont annoncé que le calendrier ne pourrait être respecté "en raison de retards dans l'exécution des travaux".

Des "dysfonctionnements" sur le chantier

Contacté par notre rédaction, le chef des services de l'Éducation nationale Jean-Pierre Tégon dit avoir réuni les entreprises concernées le 17 mai dernier pour faire le point sur ce chantier.

C'est alors qu'il aurait constaté un retard et "un certain nombre de dysfonctionnements liés notamment à des délais d'approvisionnement trop longs ou à la difficulté de recruter de la main d'oeuvre". C'est en tout cas les explications données par certaines entreprises.

Selon lui, cette situation ne rendait "pas envisageable l'ouverture du bâtiment au public le 1er septembre 2023", soit comme convenu à la prochaine rentrée.

J'invite les familles concernées à rechercher des familles d'accueil pour la prochaine rentrée début septembre. Jean-Pierre Tégon, Chef des services de l'Education nationale à Saint-Pierre et Miquelon

Aux futurs lycéens miquelonnais de s'organiser

Espéré depuis des années, cet établissement devait permettre aux jeunes miquelonnais collégiens et lycéens de loger en toute sécurité à deux pas de leur établissement au lieu de trouver une famille d'accueil à Saint-Pierre, ce qui relève de plus en plus du parcours du combattant.

Certains parents n'ont pas tardé à décrocher leur téléphone pour se renseigner sur d'éventuelles possibilités de logement pour leur progéniture, quand ils n'ont pas directement posté en ligne des messages sous forme de bouteilles à la mer.

Pas de date officielle pour éviter de nouvelle frustration

Reste à savoir jusqu'à quand ces familles devront encore s'organiser. A ce jour, les services de l'Éducation nationale se refusent d'évoquer une nouvelle date.

"Un point sur le chantier sera fait à la fin de l'été", prévient toutefois Jean-Pierre Tégon qui espère lui aussi voir enfin la livraison s'effectuer.

En octobre prochain, cela fera déjà sept ans que la première pierre du projet aura été posée.