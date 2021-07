La belle harangue : un projet pour encourager à écrire et à lire à voix haute son récit en public

Pour participer, il suffit d’écrire une harangue et de la déclamer en public à l’occasion de la Quinzaine de la Belle harangue, entre le 22 septembre et le 6 octobre.

Annaïg Moraze •

La Belle harangue est une journée festive, populaire, fédératrice, dans laquelle chacun est invité à « haranguer » sur le thème « Et si... ? ». Elle mêle écriture et plaisir de dire à voix haute. Elle se prépare tout l’été, et rayonne le jour de l’équinoxe d’automne : le 22 septembre 2021, qui lance La quinzaine de La Belle Harangue.

Oui, mais ça veut dire quoi haranguer ?

Ce mot signifie prendre la parole, devant un public, avec un texte écrit, et regarder vers l’avenir. Explications avec Daphné Burki et Raphäl Yem :

Le projet s’adresse à tous les jeunes sur tout le territoire qu’ils soient collégiens, lycéens, étudiants à l’université, jeunes travailleurs ou inactifs : tous les jeunes qui aspirent à s’exprimer et faire entendre leur voix. Ils sont invités à écrire un texte et à l’énoncer devant un public.

Le 22 septembre 2021, jour de l’équinoxe, les festivités de La Belle Harangue seront lancées. De nombreuses restitutions se tiendront partout en France métropolitaine et dans les Outre-Mers, et France Télévisions proposera un programme spécifique autour de la harangue.

Aussi, même si pour haranguer, il faut un public qui contribue à l’ambiance, l’attention, la réception, il est proposé aux jeunes qui le souhaitent d’envoyer en amont des vidéos de la harangue qu’ils comptent dire pendant la Quinzaine de La Belle Harangue.

Certaines de ces vidéos seront diffusées sur les antennes de France Télévisions, ses réseaux sociaux et celui de La Belle Harangue.

Pour cela, il vous faut envoyer avant le 15 septembre 2021 : une vidéo de 3 minutes maximum dans laquelle vous haranguer sur le thème annuel “Et si…?”.

Pour tout savoir, rendez-vous sur la plateforme www.labelleharangue.com.

Connaissez-vous une harangue célèbre ? En voici quelques exemples :