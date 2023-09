La coupe de l’Archipel 1983 racontée par Max Claireaux et son ancien carnet de bord

Ce samedi 29 septembre, l’ASM et l’ASSP se rencontreront pour la finale de la Coupe de l’archipel. L’occasion de se replonger dans ses anciennes éditions.

Joris Le Gal •

Il fut un temps où la Coupe de l’Archipel de football s’appelait encore Coupe Départementale. Il fut une époque où les maillots étaient plus lourds et les poteaux carrés à Saint-Pierre et Miquelon. Un football différent, mais avec les mêmes enjeux sportifs saison après saison et les mêmes équipes.

Par devoir de mémoire, par passion aussi sans doute, Max Claireaux a tenu un carnet de bord sur le football local lors de ses illustres années de joueurs de l’ASIA (1976-1997). Dedans, classements de l’époque, statistiques individuelles et résultats sont minutieusement écrits.

J'ai commencé à 15 ans et demi en seniors. J'ai alors tenu ce cahier durant tout ce temps. Coupe de Terre-Neuve, championnat, buteurs... Il y a tout dedans. Max Claireaux

Dans le carnet sont inscrits religieusement le score et le nom des buteurs. • ©Spm la 1ère

Une première Coupe de l'Archipel pour l'ASIA

Alors, à l'occasion de la finale opposant l'ASM et l'ASSP (samedi 30 septembre à 14h20 sur la 1ère), nous nous sommes plongés 40 ans en arrière, dans l'édition 1983 de la coupe Départementale, ancêtre de la coupe de l'Archipel. À l’époque, les Verts affrontaient leur voisin de l'ASIA. Un match dominé de la tête et des épaules par Max Claireaux et les siens (5-1). Dans son cahier rouge, les buteurs sont inscrits en lettre minuscule.

Finale de la Coupe Départemantale de 1983 entre l'ASIA et l'ASSP.

©saintpierreetmiquelon

Ce jour-là, Yann Blin avait inscrit un doublé. "J'ai compté l'autre jour, il a marqué pas moins de deux cents buts en cumulé ici. Il avait tout, il courrait très vite et avait une très bonne détente. Avec Gérard Lepape, il était très complémentaire. Gérard, lui aussi marquait beaucoup de buts. Il allait très vite sur les premiers mètres."

"C'était une vraie opposition de style"

Feuilletant les pages de son livret avec nostalgie, Max se souvient du football de l'époque. Pour lui, le niveau de jeu n'était pas forcément meilleur avant. Seulement, il l'estime différent. "Ça a vraiment changé. J'ai l'impression que l'on était quand même meilleur collectivement. Mais maintenant, c'est indéniable, il y a plus de qualités individuelles sur le terrain."

Les trois équipes, déjà dans les années 80, se livraient une bataille féroce pour se départager. Avec chacune des qualités qui leur étaient propres. "L'ASM ça a toujours été le courage. L'ASSP, je me souviens, travaillait énormément physiquement. Ils faisaient une très grosse préparation. Nous, on avait la chance de miser sur plusieurs qualités individuelles."

Finale de la Coupe Départementale de 1980 entre l'ASIA et l'ASM suivie des interviews de Bruno Quedinet, Yann Blin et Stéphane Coste.