La nouvelle maison des jeunes de Saint-Pierre attire déjà son public

La maison des jeunes a officiellement ouvert ses portes le 3 mai. L'établissement est géré par l'association AJEP 975. Pour l'heure, l'accueil est réservé aux 14 ans et plus. Un endroit pensé "pour et par la jeunesse".

Marie-Paule Vidal •

Pendant de nombreuses années, l'actuelle maison des jeunes a abrité les tout-petits puisque la structure était un centre aéré. Depuis juillet 2021, c'est dans l'ancienne école Henriette-Bonin transformée en accueil de loisirs pour les 3-8 ans que les enfants ont été affectés. À lire aussi : L'ancienne école Henriette Bonin, devenue centre aéré, accueille les petits vacanciers La rentrée officielle dans la maison des jeunes a eu lieu mercredi 3 mai. Ce sont les 14 ans et plus qui ont eu la primeur de découvrir leur nouveau lieu de rencontres et d'échanges. Si le bâtiment leur est complètement dédié, c'est à eux de se l'approprier. C'est à eux de le décorer à travers des projets artistiques. C'est à eux de rénover le matériel, d'aller récupérer des meubles par exemple. Fred Guillaume, animateur socio-culturel association ANIMAJE L'acquisition de l'ancien centre aéré a été rendue possible grâce à la signature d'une convention entre l'Association Jeunesse Education Populaire et la mairie de Saint-Pierre. Outre l'accueil des adolescents, il va aussi permettre de développer une offre de loisirs pour les 9-13 et les 14-17 ans. À lire aussi : l'Association jeunesse éducation populaire et la ville de Saint-Pierre ont signé une convention de mise à disposition du bâtiment de l'ancien centre aéré. Pour l'heure, l'espace a ouvert pour deux semaines et les principaux intéressés n'ont pas tardé à s'y installer comme l'ont constaté Linda Saci et Gaël Ho-A-Sim : ©saintpierreetmiquelon La maison des jeunes est ouverte du 2 au 6 mai et du 8 au 13 mai les lundi, mercredi, vendredi et samedi de 14 heures à 19 heures. Vendredi 5 mai à 20 heures, les jeunes de l'AJEP 975 proposent une soirée d'improvisation en partenariat avec l'association Croq'paroles. L'objectif pour les participants : soutenir les projets de ces jeunes.

