Un nouveau lieu d'accueil pour les 9-17 ans à Saint-Pierre

L'Association jeunesse éducation populaire, l'AJEP 975, et la ville de Saint-Pierre ont signé une convention de mise à disposition du bâtiment de l'ancien centre aéré ce mardi 17 janvier.

Redaction SPM •

C'est officiel. L'AJEP 975 dispose de locaux. Ce mardi 17 janvier, l'Association jeunesse éducation populaire et la ville de Saint-Pierre ont signé une convention de mise à disposition du bâtiment de l'ancien centre aéré.

Accueil et activités de loisirs

Le lieu devrait donc reprendre vie très rapidement. Dans un peu plus d'un mois, les 9-17 ans de l'archipel pourront y prendre leurs quartiers. Le bâtiment comprend six salles et deux terrasses sur deux niveaux. Des espaces adaptés pour les activités éducatives et pédagogiques.

L'association a prévu de mettre en place un accueil pour les jeunes âgés de 14 à 17 ans mais aussi de développer une offre de loisirs pour les 9-13 et les 14-17 ans.

Une association créée l'an dernier

Pour bénéficier de ce site, l'association créée l'année dernière a répondu à un appel à projet lancé dans le cadre d'une convention partenariale, signée fin 2020, entre la collectivité territoriale, l’État, la CPS, les mairies de Saint-Pierre et de Miquelon-Langlade. Une convention relative au Projet Territorial Enfance-Jeunesse 2020-2024.

Visite des locaux dans ce reportage de Sony Chamsidine et Gaël Ho-A-Sim: