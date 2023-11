Après trois ans à Saint-Pierre et Miquelon, la procureure Isabelle Arnal quitte l'archipel

Personne ne s'est présenté aux urgences dans ce cadre-là. Ce dispositif signé il y a plus d'un an n'a pas été mis en œuvre faute de personnes ayant le courage, je dirais, d'aller aux urgences et de dire je veux porter plainte.

Isabelle Arnal, procureure de la République auprès du tribunal supérieur d'appel de Saint-Pierre et Miquelon