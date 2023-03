La Saint-Patrick s'invite à Saint-Pierre et Miquelon

Depuis les rayons des magasins à votre agenda des sorties, l'archipel voit vert cette semaine. À l'approche de la traditionnelle fête irlandaise de la Saint-Patrick, les racines celtes d'une partie des habitants créent de l'engouement pour ce rendez-vous .

Elise Marné •

Les commerçants préparent la Saint-Patrick

Chapeaux, chaussettes, cravates et même moustaches ! Dans les rayons de plusieurs commerces saint-pierrais les idées de déguisements sont nombreuses pour célébrer la Saint-Patrick.

Du vert aussi sur les décorations et la vaisselle pour les organisateurs de soirées thématiques. Corentin Bélard a fait le tour de rayons de Saint-Pierre.

À Miquelon, moins d'engouement. Aucun événement public n'est prévu sur place.

De Dublin à Saint-Pierre et Miquelon, l'héritage se transmet

Et la star de tous ces articles actuellement à la vente, c'est le trèfle à trois feuilles. Pour cause, il est au cœur de l'histoire de cette fête traditionnelle irlandaise. Le Saint patron de l'île l'aurait utilisé à son arrivée au Vème siècle pour expliquer la Sainte Trinité et christianiser l'Irlande.

Shamrock - Le trèfle à trois feuilles • ©SPM la 1ère

Chaque 17 mars, de nombreux territoires se joignent à Dublin pour célébrer cette histoire, mais à Saint-Pierre et Miquelon la tradition a une résonnance toute particulière. Pour cause, les nombreux descendants irlandais installés au sud de Terre-Neuve, dont une partie a rejoint l'archipel au XIXème siècle, attirée par l'activité halieutique de Saint-Pierre et Miquelon. Hebditch, Drake, Hayes ou encore Fitzpatrick, aujourd'hui encore, certains habitants portent cet héritage dans leur nom de famille.

Où célébrer la Saint-Patrick dans l'archipel ?

Le programme des événements de la Saint-Patrick se densifie ce week-end. À l'agenda plusieurs rendez-vous, après un premier bal organisé le dimanche 12 mars par l'association "Triskell". Gaël Ho-A-Sim et Sony Chamsidine y étaient.

©saintpierreetmiquelon

L'association "Triskell" propose un après-midi musical à partir de 16h00 en compagnie des Celtic Cod. Le rendez-vous est donné à la gare maritime de Saint-Pierre (terminal ferry). Partenaires de l'évènement, les associations "France Nature Environnement" et "Et la vie continue" assureront la collation au profit de leurs actions.

Vendredi 17 mars - Dès 19h, le Bar à Quai accueille l'association Yellow Waves pour sa session JAM du vendredi. L'entrée est libre, et le service de restauration disponible jusqu'à 21h. Au menu: musique, snacks, bière et whisky ! Les visiteurs sont invités à se vêtir de vert !

Vendredi 17 mars - Le Groupe Areion sera en live au bar Le Rustique. Le lieu prévoit une soirée festive et costumée.

Samedi 18 mars - Le Rotary Club de Saint-Pierre et Miquelon vous convie à sa traditionnelle soirée de la Saint-Patrick. Au programme, de la musique avec les Karachrists et les Celtics Cods, mais aussi de quoi se restaurer. Cela se déroule au local de l’A.S.I.A dès 19h. Prix de l'entrée : 15€. C ostumes et accessoires sont les bienvenus.