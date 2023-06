La saison estivale commence fort du côté de l'association Yellow Waves

Depuis de nombreuses années, l’association Yellow Waves s'est lancé le pari d’ajouter au paysage locale encore plus de rendez-vous culturels. Et c’est un pari réussi.

Anne-Laure Martinot •

À l’heure où les bénévoles sont dans les starting blocks pour l’ouverture de leur saline en bord de mer, l’association Yellow Waves propose pour les deux dernières semaines de juin un rendez-vous culturel qui ne manquera pas de séduire les amoureux de musique.

Julien Phillipon, musicien et joueur de Sitar, s’apprête à débarquer à Saint-Pierre et Miquelon. Présent pour deux semaines, il offrira ses connaissances aux musiciens chevronnés de l’archipel au travers de sessions musicales proposées à Saint-Pierre et sur Miquelon.

Amoureux de musique indienne, Julien aime expérimenter. Il allie à la perfection le côté traditionnel du Sitar aux sonorités plus actuelles de la musique électronique. Un univers musical changeant, qui se réinvente à chaque performance et qu'il se fera un plaisir de vous faire découvrir. Un cours de yoga sonore en partenariat avec Célia Verdier, des expositions, des rencontres et des spectacles sont aussi programme de sa venue.

MasterClass , rencontres, concerts • ©Yellow Waves

Les enfants de l’archipel ne seront pas en reste puisque l'association aimerait leur faire découvrir cet instrument peu banal. Les enseignants intéressés sont d'ailleurs appelés à se faire connaître auprès des membres de Yellow Waves.

Robin Chartier, président, et Mélissa Chartier, secrétaire de l'association, étaient les invités de l'émission C'est vous qui l'dites du jeudi 18 mai.