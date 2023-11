Le baseball, la nouvelle passion de la Saint-Pierraise Sandrine Gautier

Après avoir longtemps pratiqué le football et le judo dans l’archipel, Sandrine Gautier s’épanouit désormais en jouant toutes les semaines au baseball. Une pratique qu’elle a découverte en 2022 dans le club des Redwings de Rennes.

Depuis 2022, Sandrine a troqué son kimono et ses crampons pour un tout autre attirail de sportif. Casque vissé sur la tête, gant dans la main gauche, la Saint-Pierraise joue désormais au baseball. Enfin plutôt au softball. Une variante de ce sport américain destiné à un public mixte. "En fait, c’est le même sport, seulement le terrain est plus petit, et la balle plus grosse."

Une discipline découverte après les crises successives du coronavirus qui résulte d’une envie d’autre chose. Après s’être longtemps entraînée cinq fois par semaine, la jeune femme voulait une pratique moins prenante. Mais surtout différente de ce qu’elle a pu connaître auparavant. "En sortant du confinement, je voulais faire quelque chose de différent. J'avais plus envie de faire de réelle compétition, et du coup je voulais trouver un sport où j'allais avoir une grosse marge de progression sans m'entraîner dix fois par semaine. J'ai donc essayé."

"Je ne connaissais rien du baseball avant d'en faire."

Pourtant rien ne prédestinait la jeune femme à découvrir ce sport particulièrement aimé en Amérique du nord. À quelques heures de son premier essai, Sandrine ne connaissait rien de cette pratique. "J'ai dû regarder une vidéo YouTube pour comprendre les règles avant de commmencer mon premier entraînement."

Sandrine, accroupie, à son poste de receveur. • ©Sandrine Gauthier

Mais la sportive de 26 ans se prend rapidement au jeu. Au fil des entraînements, elle se spécialise à un poste, celui de receveur. En d'autres termes, accroupie, elle aide le lanceur à choisir le type et la position du lancer. "Le baseball est un sport très tactique. Il y en a pour tous les physiques et les gabarits. Il faut de tout : des joueurs habiles, qui courent vite, ou qui lancent fort. Puis c'est un sport collectif différent de ce que l'on a l'habitude de voir."

Une activité partagée avec son compagnon

En Bretagne, la compétition loisir est destinée à un public mixte. Alors Sandrine en a profité pour jouer avec son petit ami. "Il est très sport américain, il faisait du football US. Du coup, j'ai pu jouer avec lui."

. • ©Sandrine Gauthier

Une originalité qui n'aura duré finalement qu'une saison. Happé par la compétition, il s'est orienté vers une autre équipe, quand la Saint-Pierraise, elle, a préféré rester en loisirs. "Entre le foot et le judo, j'ai fait de la compétition toute ma vie. Je n'ai plus envie. C'est plus compliqué quand on a un travail de se consacrer entièrement au sport."

Mais loisirs ne signifie pas aucune rencontre disputée. Sandrine s'entraîne deux fois par semaine, mais joue aussi des matchs."On ne se rend pas compte mais en France il y a plein de clubs. Beaucoup sur Paris, qui viennent nous rendre visite."