Le Café solidaire de l'association Vivre Ensemble emploie quatre personnes en situation de handicap

Cinq mois après son ouverture, le Café solidaire accueille de plus en plus de clients, des nouveaux et des habitués. Ce lieu a donc pour réputation d'être un établissement chaleureux et convivial avec ses particularités

L'établissement a ouvert ses portes le 19 juillet 2023 à Saint-Pierre. Depuis sa création, sa fréquentation ne cesse d'augmenter. Suite à son succès grandissant, il faut même réserver sa table pour pouvoir y manger le midi. Quand on arrive ici, on se ne sent pas comme dans un restaurant mais comme si on rentrait chez nous dans notre salon avec nos amis. Un client Un rythme de croisière inattendu qu'il faut gérer au quotidien. Un défi que relève depuis plusieurs mois les membres de l'association Vivre Ensemble et le personnel du Café solidaire. Pour satisfaire au mieux la clientèle, tout le monde est très actif que ce soit en salle ou devant les fourneaux du Café solidaire. Un bilan très positif depuis son ouverture Ce restaurant, ouvert de 8 h 30 à 18 heures, n'est pas tout à fait un restaurant comme les autres puisqu'il a été créé pour répondre à plusieurs objectifs. Le premier : faire participer les travailleurs en situation de handicap. Ils sont quatre sur les huit personnes employées en salle ou en cuisine. Yannis Chaignon travaille au Café solidaire depuis le mois d'octobre dernier. Et il apprécie énormément d'être là. Je fais la plonge, je donne des coups de main , je coupe des légumes. Les après-midi, je fais un peu d'animations dans la salle du restaurant. Yannis Chaignon, travailleur en situation de handicap La solidarité , une priorité pour l'association Vivre Ensemble Le second objectif est de permettre aux familles aux revenus modestes de manger hors de la maison avec une carte à prix modérés et en proposant des "cafés suspendus". Cette tradition "solidaire" consiste à payer deux cafés, le premier pour le client et l'autre pour une personne démunie ou dans le besoin. Le lieu est aussi pour l'association Vivre Ensemble un espace de vie social. En fonction des moments de la journée, on a du public qui vient pour passer un moment convivial et échanger avec d'autres clients ou avec le personnel. Linda Detcheverry, responsable du Café solidaire Un lieu où les amateurs de bons petits plats et desserts peuvent déguster de bons gâteaux fait maison. Au Café solidaire, les gâteaux sont fait maison. Des clients satisfaits de la formule Un défi hautement relevé puisque la population aussi "joue le jeu" comme le souligne Linda Detcheverry. Parmi les clients, il y a Richard Marin. Il y est présent tous les jours quasiment. C'est un endroit convivial, chaleureux, réconfortant. Richard Marin , un fidèle client Pour ce fidèle client, il y a également " la gentillesse du personnel et les moments de rigolade avec lui". À lire aussi : A Saint-Pierre, l'association Vivre Ensemble ouvre son Café solidaire Le Café solidaire organise aussi de façon ponctuelle des après-midi récréatifs destinés aux enfants. La population peut également y découvrir chaque mois des expositions. Ce mois de janvier est dédié aux toiles de David Creton. Exposition de David Creton au Café solidaire de Saint-Pierre.

