Le Cross de l’Écho des Caps, événement majeur du sport local depuis 1991

Le cross de l'Écho des Caps fait partie des principaux événements sportifs de Saint-Pierre depuis 30 ans. Son histoire, son parcours et ses records ont marqué plusieurs générations de coureurs.

Claudio Arthur •

Une épreuve difficile

« J’ai couru le cross par tous les temps, vent, pluie, soleil et c’est toujours un plaisir » Benoît Quédinet, fidèle participant

©saintpierremiquelon

Un trentième anniversaire qui sera fêté ce vendredi 2 octobre à Saint-Pierre. Né d’un partenariat solide entre la Foulée des îles et la ville de Saint-Pierre, le Cross de l’Écho des Caps fait partie des incontournables rendez-vous sportifs dans l’archipel.Créé dans le but d’offrir un nouveau terrain de jeu aux coureurs de l’archipel, le Cross de l’Écho remporte un vif succès dès sa création en 1991. Aujourd’hui encore, il est considéré comme l’épreuve la plus difficile du calendrier d’athlétisme en raison de son parcours casse-cou et tortueux.Depuis 2017, un partenariat existe entre la Foulée des îles et l’Éducation nationale. Il permet de promouvoir la course à pied chez les scolaires. Environ 200 élèves participent à l’épreuve chaque année. Annick Lévêque, présidente de l’association confie : "On espère que le cross donnera aux jeunes le goût de faire de l’athlétisme."Le reportage de Marie-Paule Vidal et Jérôme Anger.