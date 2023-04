Le député Stéphane Lenormand et son groupe parlementaire (Liot) lancent une association politique

"Rénover en profondeur notre démocratie" c'est le projet ambitieux impulsé par le groupe Liot à travers sa nouvelle association UTILES (Ultramarins, Territoires, Indépendants, Liberté, Ecologie et Solidarité). Stéphane Lenormand, député de Saint-Pierre et Miquelon et les parlementaires du groupe souhaitent remettre les territoires au cœur du débat politique.

Le groupe Liot, composé d'une vingtaine de députés de différentes origines politiques, vient de créer une association appelée "UTILES" pour Ultramarins, Territoires, Indépendants, Liberté, Ecologie et Solidarité. Derrière cet acronyme, un objectif ambitieux : réunir les élus de tous bords politiques et les citoyens dans des comités participatifs pour soumettre des idées et les impulser jusque sur les bancs du Palais Bourbon.

Ce projet qui était dans les cartons depuis plusieurs mois s'est concrétisé le 29 mars alors que le groupe Liot a failli faire tomber le gouvernement le 20 mars dernier suite au dépôt d'une motion de censure transpartisane. Une motion rejetée à neuf voix près.

La création de l'association part de plusieurs constats. Le premier "c'est que l'on a un modèle démocratique qui patine, que l'on est une société qui va mal et que l'on est dans une radicalisation du discours politique" comme le souligne Stéphane Lenormand.

Pour le député de Saint-Pierre et Miquelon et membre du groupe parlementaire Liot : "l'objectif est finalement de réfléchir, d'utiliser une voix des territoires de gens issus davantage du quotidien, des élus locaux farouches défenseurs de la décentralisation".

Nous ne sommes pas des politiques "hors sol". On a cet ancrage dans nos territoires où on pratique au quotidien des approches transpartisanes. Il y a qu'un peu au niveau parisien où l'on se retrouve sclérosé dans des postures et on veut que ça change et la population le veut. Il y a tellement de défis devant nous qu'on espère que cette chance, elle va prendre et qu'elle va créer une émulation. Stéphane Lenormand, député de Saint-Pierre et Miquelon et membre du groupe Liot

Stéphane Lenormand qui souhaite remettre les territoires au cœur du débat politique.

