Le paradoxe de Saint-Pierre et Miquelon sur la gestion des déchets

La mairie de Saint-Pierre constate depuis plusieurs mois une baisse du volume de ses déchets recyclés par les particuliers. Ces déchets non triés se retrouvent dans les sacs gris destinés au brûlage.

Cela inquiète, car la décharge, où stagnent ces résidus ménagers, notamment, avant le brûlage empiète sur le domaine public maritime. L'OFB (Office Français de la Biodiversité) a d'ailleurs porté plainte.

À Saint-Pierre et Miquelon, 82 kg de déchets sont triés chaque année contre seulement 51 kg en France. Le territoire est un bon élève. La mise en place du tri, en 2016, par l'ancienne municipalité avait permis de réduire le volume des ordures ménagères qui a été divisé par 3 en l'espace de 6 ans.

À lire aussi : L'urgence sanitaire et environnementale pointée du doigt dans la gestion des déchets en outre-mer

Mais au cours de l'année écoulée, la quantité de sacs gris collectés a augmenté de 20 % à Saint-Pierre. Un relâchement des particuliers mais aussi un travail à faire du côté des déchets professionnels.

Il y a un peu de lassitude sûrement et il y a la légende qui dit que ça sert à rien de trier et que c'est mis au feu. Et c'est pas vrai en fait, tout ce qui est trié est expédié.